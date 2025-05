Giovedì 15 maggio, il CNR ISSMC, in via Granarolo 64, organizza un evento speciale per il pubblico: un Open Day dedicato all’innovazione nei biomateriali ceramici, con l’obiettivo di esplorare come la scienza possa migliorare la qualità della vita. L’evento si terrà dalle 17 alle 20.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) si è insediato a Faenza fin dal 1965. La sede del primo Gruppo di Ricerca del CNR a Faenza fu fondata nel 1965 all’interno dell’Istituto Statale d’Arte per la Ceramica dal Dott. Tonito Emiliani, indimenticabile guida nello studio e nel lavoro ceramico. Nel 1978, i laboratori si sono spostati nella sede attuale, in via Granarolo 64.

Da allora le dimensioni della struttura e le sue attività di ricerca si sono evolute nel tempo fino all’attuale realtà di ISSMC, Istituto di Scienze, Tecnologia e Sostenibilità per lo Sviluppo dei Materiali Ceramici che è il Polo Italiano di Eccellenza sui Materiali Ceramici, dove hanno luogo ideazione, progettazione e sviluppo di nuovi materiali ceramici ed ibridi a beneficio dell’industria e della società e dove si realizza alta formazione nel settore della scienza dei materiali declinati nelle specializzazioni di maggiore interesse attuale : Areo- spazio, Benessere e Salute, Energia, Nano-remediation & safety, Ambiente, Edilizia e Patrimonio culturale.

Programma dell’evento:

17:00 – 18:00 | Conferenza del Dott. Daniele Catalucci (CNR-IRGB/IRCCS Humanitas Research Hospital, Milano)

Il Dott. Catalucci, esperto in medicina molecolare e terapie innovative, terrà una conferenza dal titolo:

“Ricerca Cardiologica: Verso Cure Avanzate per un Cuore Sano”

Durante l’intervento, il Dott. Catalucci illustrerà come i biomateriali multifunzionali, ispirati alla natura, stiano rivoluzionando le terapie per patologie croniche e complesse.

18:00 – 19:30 | Visita ai laboratori di CNR ISSMC

I ricercatori di CNR ISSMC presenteranno i progetti più innovativi, tra cui:

• Sviluppo di biomateriali ibridi per la rigenerazione di ossa e cartilagine e come matrici per la creazione di organoidi in vitro utili per la medicina personalizzata

• Ceramici trasparenti per ambito medicale: da terapia laser a rivelatori di raggi X

• Bioceramici per denti più forti: la scienza della remineralizzazione

• Nanomateriali contro i super-batteri: una nuova frontiera della medicina

• Scarti alimentari che diventano nanoparticelle: l’economia circolare nei biomateriali

• Agricoltura high-tech per alimenti più sostenibili

• Costruire un tumore per distruggerlo: la bioingegneria al servizio della ricerca

• Materiali intelligenti per cellule esigenti: quando la biologia incontra l’ingegneria

• Nuovi materiali e impianti bioattivi ad attivazione magnetica per la medicina rigenerativa e la nanomedicina

19:30 – 20:00 | Aperitivo conviviale

L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati.