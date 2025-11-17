Torna il tradizionale appuntamento di orientamento rivolto alle classi quarte e quinte di tutte le scuole secondarie di secondo grado.

L’Open day, organizzato in forma mista; presenza e online, permetterà di assistere alla presentazione dei corsi di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico: il 19 novembre dalle 14 alle 18, nelle diverse sedi didattiche del Campus si potrà conoscere l’offerta formativa, parlare con docenti e studenti universitari e visitare i laboratori didattici e le aule.

Sarà offerta ai partecipanti una panoramica dei 10 corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico del Campus. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito https://open.unibo.it/

L’evento sarà un momento di primo contatto tra gli studenti di quarta e quinta superiore e l’Università, grazie al quale sarà possibile iniziare a conoscere il mondo universitario da vicino, in particolare visitare il Campus e tutto quello che la sede può offrire per il proprio percorso di studi