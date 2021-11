Dopo avere finalmente completato nella mattinata odierna tutte le procedure burocratiche nazionali e internazionali, il Porto Robur Costa 2030 è lieto di annunciare l’ingaggio del palleggiatore André Luiz Queiroz Franca, chiamato ad affiancare Biernat e a integrare il reparto degli alzatori, stante la lunga assenza per infortunio di Milan Peslac.

Nato a Recife, in Brasile, il 6 luglio 1992, Queiroz ha iniziato il suo percorso pallavolistico nel club della sua città natale nell’annata 2011/12, e nella stagione successiva il passaggio all’Uberlandia Academia, dove rimane pochi mesi perché passa in Libano al’Hboub. Dal 2013/14 il trasferimento in Qatar, all’Al Rayyan dove resta fino al 2018/19. In quest’ultima annata ha avuto come compagno di squadra Vukasinovic che ritrova ora a Ravenna. Nel 2019/20 e nel 20/21 ha militato in Thailandia nel Diamond Food e all’inizio di questa stagione era in Turchia al Solhan.

Tante le vittorie ottenute in carriera da Queiroz: in Qatar 3 scudetti, 3 Coppe del Qatar, due Supercoppe, 3 Emir Cup, e due Coppe Campioni d’Asia; in Thailandia due scudetti.

Ora la prima esperienza a Ravenna. Queiroz è già a disposizione di coach Zanini e indosserà la maglia numero 8. E’ l’ottavo giocatore brasiliano che giocherà a Ravenna: in precedenza, Ribeiro, Renan, Giovane e nelle stagioni fra il 2014 e il 2016 Buiatti Zanatta, Zappoli e Perini De Aviz, fino a Redwitz nella stagione scorsa.