È stato pubblicato online il bando per la sponsorizzazione dell’albero di Natale 2025 del Comune di Ravenna, per le prossime festività natalizie. L’iniziativa intende valorizzare il periodo natalizio con un allestimento suggestivo, capace di contribuire alla creazione di un’atmosfera di accoglienza e di festa.

Il bando è rivolto ad aziende, enti, associazioni e soggetti privati che desiderino sostenere, attraverso una forma di sponsorizzazione, la realizzazione e la decorazione dell’albero di Natale, divenendo così parte attiva di un progetto che unisce la comunità e rafforza l’immagine della città in un momento dell’anno particolarmente significativo.

Le proposte di sponsorizzazione dovranno pervenire entro e non oltre le 12 di mercoledì 15 ottobre, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, inviando la documentazione all’indirizzo: turismo@pec.comune.ra.it .

Il testo integrale del bando, con tutte le modalità di partecipazione e i dettagli tecnici, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ravenna al seguente link: https://www.comune.ra.it/bandi/avviso-pubblico-di-ricerca-di-sponsor-per-lallestimento-e-decorazione-dellalbero-di-natale-in-piazza-del-popolo-a-ravenna-durante-le-festivita-natalizie-2025-2026/