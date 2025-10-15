Il progetto di revisione dell’architettura dei contenuti e del design grafico, insieme all’attivazione di nuove funzionalità, è stato realizzato grazie al finanziamento previsto dai fondi Pnrr per la Pubblica Amministrazione digitale 2026 nell’ambito della misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”. L’obiettivo principale è quello di garantire una maggiore accessibilità, trasparenza e facilità d’uso del sito per tutti i cittadini.

Il nuovo portale è stato realizzato, come previsto dal bando Pnrr al quale il Comune si è candidato, secondo le linee guida di Designers Italia per i siti web della Pubblica Amministrazione, redatte dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) con l’obiettivo di definire standard web di usabilità e design condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione.

Il sito presenta quattro sezioni principali, raggiungibili dal menù in alto: Amministrazione, con le informazioni su consiglio comunale, giunta, servizi e uffici comunali; Novità, con notizie, comunicati e avvisi; Servizi, per accedere ai servizi del Comune; e Vivere il Comune, con gli eventi, le iniziative e i luoghi d’interesse per scoprire e vivere il territorio comunale. C’è inoltre la possibilità di navigare per argomenti: per ciascun argomento saranno mostrati tutti i servizi, le notizie, gli eventi, i documenti, gli uffici pertinenti e utili da consultare.

La messa online non rappresenta il traguardo finale di questo percorso, che dovrà prevedere ulteriori fasi tra le quali quella di asseverazione da parte di AgID, cioè la verifica di conformità tecnica del sito che permetterà l’erogazione del finanziamento Pnrr.