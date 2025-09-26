Artevento Cervia-Festival Internazionale dell’Aquilone torna dal 3 al 26 ottobre con lo spin off autunnale ‘One Sky One World’ per celebrare i 40 anni dalla nascita dell’omonima Giornata Mondiale del Volo degli Aquiloni per la Pace, invitando il pubblico a diventare fulcro di una grande mobilitazione collettiva incentrata sul tema dell’aquilone, emblema di libertà, pace, fraternità e sostenibilità.

Aderendo al progetto R1PUD1A di Emergency e preparando la Marcia per la Pace in collaborazione con Fondazione PerugiAssisi, quest’anno Artevento ha un calendario ricco di appuntamenti “pensati per celebrare l’idea di Europa e creare dialogo, consapevolezza e coinvolgimento nelle grandi questioni attuali, pur mantenendo sempre l’impronta originale tipica della manifestazione”.

Il primo weekend di ottobre sarà dedicato ad una vasta gamma di iniziative, come laboratori tematici per adulti e bambini, la mostra ‘Il Giro del Mondo in 80 Aquiloni’, la Parata per la Pace e il volo One Sky One World, con la presenza di alcuni grandi nomi del mondo dell’aquilonismo internazionale.

Verranno tra l’altro esposti per la prima volta in Italia alcuni esemplari delle due collezioni di aquiloni che nella seconda metà degli anni ’80 promossero l’idea di Europa attraverso la creazione di aquiloni di modello giapponese edo, dipinti da artisti di vari paesi europei: The Hague Air Gallery e European Air Gallery, che saranno poi esposte nella loro completezza in occasione della 46/a edizione di Artevento.

Sempre nel contesto della mostra, un approfondimento verrà dedicato alla commemorazione dell’80/o anniversario di Hiroshima e Nagasaki.

La collaborazione con Fondazione PerugiAssisi sarà sancita il 4 ottobre con la Parata per la Pace, che partirà dal Magazzino del Sale e arriverà in Piazza Garibaldi per una cena di solidarietà finalizzata alla raccolta di fondi da destinare ad Emergency e a Medici Senza Frontiere a sostegno della popolazione palestinese, con la partecipazione delle Cucine Popolari di Bologna.

Domenica 5 ottobre, poi, sulla spiaggia libera di Cervia Artevento invita a far volare un aquilone “per celebrare la resistenza di una collettività coesa che non si arrende alle logiche della violenza”.