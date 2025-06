Nel pomeriggio del 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, Piazzale Nenni (ex Molinella) ha ospitato l’edizione 2025 della tradizionale manifestazione One Day In Africa, promossa dall’Associazione Faenza Multietnica. L’evento ha visto una grande partecipazione di cittadini di ogni età e provenienza, offrendo un ricco programma culturale all’insegna dell’incontro tra culture, dell’arte e della memoria condivisa.