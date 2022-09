Giovedì 29 settembre a One Day in Africa verrà premiato il faentino che arriva da lontano 2022. Svelato il nome del vincitore: JOHNY NGBWA, artista incisore faentino di origini Camerunensi.

Johny H. Ngbwa nasce in Camerun nel 1995. Trasferitosi in Italia nel 2005, l’artista si avvicina all’arte sin dalla giovane età e successivamente nel 2009 si iscrive all’Istituto Statale d’Arte di Forlì dove ottiene il diploma di maestro d’arte e di maturità.

Dal 2014 frequenta l’Accademia di belle arti di Urbino dove si diploma in grafica d’arte e nel 2020 consegue la laurea specialistica in Edizione e Illustrazione per la Grafica d’Arte.

Ora esegue la funzione di docente presso le scuole medie di Tredozio e Modigliana. Nonostante la sua giovane età Johny ha partecipato a decine di mostre in giro per l’Italia e non solo: tra il 2021 e 2022 le sue opere hanno attraversato il globo: segnaliamo la mostra personale a Montreal (Canada) intitolata “Ligne et Forme” presso la galleria Atelier Agathe Piroir, “The Bison Footprint” – Galleria Joella Turku (Filandia); “Lasciare un segno”, Centro per l’Incisione palazzo Chigi Formelli (Roma) a cura di Gianluca Murassechi e E/AB Fair New York (USA). L’artista sarà presente con noi giovedì e verrà premiato attraverso la cerimonia del Pingu, antica cerimonia tanzaniana.