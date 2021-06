Nel periodo estivo si intensificano gli interventi di protezione e sostegno delle persone in condizioni di fragilità, soprattutto anziane, in linea con quanto previsto dalla Regione Emilia Romagna. Per l’ambito di Ravenna il Piano di Intervento per mitigare l’impatto delle ondate di calore descrive le azioni attivate dai servizi distrettuali in collaborazione con i Comuni e in stretto raccordo con i medici di medicina generale, i Presidi Ospedalieri le Associazioni di volontariato ecc

Queste le azioni:

Individuazione delle persone destinatarie degli interventi di protezione sulla base del rischio sanitario e sociale valutato dal Medico di medicina Generale, dall’USCA, dai medici di CA , del rischio psicosociale valutato dagli operatori dei Servizi Sociali territoriali, delle segnalazioni delle dimissioni di assistiti in condizioni di fragilità sociale e di solitudine acquisite dai Presidi Ospedalieri. Si tratta soprattutto di persone con età avanzata, che vivono sole o in coppia, con reti parentali o di vicinato assenti o molto deboli che sono suscettibili agli effetti dannosi del caldo intenso.

Selezione dall’anagrafe degli assistiti della popolazione ultracentenaria e della pop ultra 95enne

Monitoraggio attivo delle condizioni della popolazione a rischio individuata, mediante telefonate periodiche effettuate da operatori/volontari formati che consentono anche di instaurare relazioni interpersonali seppur a distanza quando si rilevano situazioni di solitudine

Accessi al domicilio dell’oss dei servizi domiciliari sociali o dell’ infermiere del servizio infermieristico domiciliare, quando viene segnalato o si rileva un bisogno di cura della persona o un bisogno di tipo sanitario

Allerta delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili, accreditate e private tra cui le Case Famiglia per l’applicazione di quanto previsto da specifici documenti regionali in materia di controllo della qualità e salubrità dell’aria indoor, della verifica del comfort ambientale, dell’adeguamento dei piani individuali di assistenza durante il periodo estivo e in occasione di ondate di caldo anomalo, etc

Consegna al domicilio degli anziani e dei disabili presi in carico dai servizi domiciliari sociali e/o sanitari di materiale informativo recante consigli, raccomandazioni e informazioni inerenti i corretti comportamenti da tenere nel periodo estivo e soprattutto al verificarsi di anomale ondate di calore. Invio per – posta o tramite mail del medesimo materiale ai familiari di anziani e disabili che percepiscono l’assegno di cura

Distribuzione di locandine recanti le informazioni e le raccomandazioni richiamate per l’affissione nei cup, nelle Case della Salute, negli ambulatori singoli dei mmg, nelle portinerie dei PO, nelle farmacie pubbliche e private, nei sportelli sociali, nelle strutture residenziali per anziani e disabili ecc

Attivazione di recapiti telefonici e indirizzi mail per la richiesta di informazioni/consigli sul caldo, per la richiesta di intervento, per la segnalazione di assistiti fragili:

RAVENNA: 0544-286657 patrizia.costantini@auslromagna.it silvia.cantagalli@comune.ra.it

FAENZA: 0546-601609: 0546-601166 nucot.fa@auslromagna.it; monica.badiali@auslromagna.it

LUGO: 0545-214605; 0545-38283/38288 distretto.lu@auslromagna.it

guerrinin@unione.labassaromagna.it

Consigli pratici

Tra le fasce di popolazione che maggiormente possono risentire delle ondate di caldo vi sono anziani e bambini. I bambini, ad esempio, hanno una superficie corporea maggiore a confronto del volume, rispetto agli adulti e hanno una temperatura di base più alta. E’ bene perciò che i genitori prestino la massima attenzione ai propri figli, poiché i bambini sudano meno degli adulti, e quando hanno caldo hanno più difficoltà ad esprimerlo, specialmente se molto piccoli. Anche per loro è raccomandata un’idratazione adeguata, possibilmente con acqua e non con succhi di frutta o bibite gassate o contenenti caffeina, e non troppo fredda, e un abbigliamento adatto e con capi leggeri e di fibre naturali.

Per quanto riguarda gli anziani, anch’essi devono seguire una corretta alimentazione e idratazione, ed in questo caso sono i figli o altri parenti più giovani a dover aumentare l’attenzione. Certo vanno privilegiati i cibi leggeri, ma bisogna cercare di combattere la tendenza, che in alcuni anziani si presenta, di mangiare troppo poco quando arriva il caldo. Assai importante bere molto e spesso. Quanto all’aria condizionata, meglio non utilizzarla a temperature troppo basse.

Particolare attenzione dovranno averla anche le persone cardiopatiche, diabetiche (specialmente se insulinodipendenti) e con problemi respiratori, nel seguire i suggerimenti legati al caldo.

Come limitare il disagio