Onda Rosa Indipendente al Piccadilly

Nella serata di mercoledì 8 marzo a partire dalle ore 21 al Piccadilly di Faenza, organizzato dal MEI di Giordano Sangiorgi e dalla Casa della Musica di Roberta Barberini, insieme al Comune di Faenza, si è svolto un concerto live della cantautrice imolese Milena Mingotti, che ha presentato un brano contro la violenza sulle donne, colonna sonora di un prossimo film in uscita. La stessa sera il duo delle Emisurela hanno presentato la cover del brano di Lu Colombo – autrice di Maracaibo – “Notte di mezzaluna”, uno straordinario e inedito valzer romagnolo. Gloriadaicapellibiondi ha aperto il live.

Durante la serata il Cral Cisa ha fatto una donazione per le attività di Sos Donna e Fiori d’Acciaio di Faenza per il loro impegno a fianco delle donne. Alla serata ha partecipato l’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Faenza Milena Barzaglia, accompagnata dall’Assessora Martina Laghi e dal Presidente del Consiglio Comunale Niccolò Bosi.