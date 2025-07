L’edizione 2025 di Onda Rosa Indipendente ha ottenuto un successo oltre le aspettative con l’adesione di 198 artiste/band, un incremento significativo rispetto alle 110 dell’edizione precedente. La fascia di età delle partecipanti spazia dai 15 ai 60 anni, con una rappresentanza di 38 artiste provenienti dalla Regione Emilia-Romagna.

“È un dato davvero importante” – commenta Simona Sangiorgi, assessora al turismo e alle politiche di genere del Comune di Faenza – “che dimostra la bontà del lavoro svolto da Onda Rosa Indipendente in questi anni, un lavoro prezioso per dare visibilità e fare crescere talenti femminili che ancora oggi non hanno le stesse opportunità rispetto ai musicisti maschi”.

Il contest, che ha chiuso le iscrizioni pochi giorni fa, proseguirà nel periodo estivo con le selezioni live delle partecipanti regionali che si effettueranno a Faenza e Bologna, mentre le partecipanti nazionali saranno selezionate online da una giuria di esperti. Saranno inoltre organizzate altre serate a tema (Onda Rosa Indipendente/Folk) il 4 e 5 agosto a Modigliana.

Le artiste scelte parteciperanno alla serata finale che si terrà il 4 ottobre 2025 a Faenza durante il festival MEI, dove sarà presentato un programma che includerà altri eventi collaterali dedicati a networking, confronto e discussioni sul gender gap nelle arti, fornendo uno spazio prezioso per il dialogo e l’innovazione. Infatti, proprio durante un’edizione Mei del 2011 nacque il primo fulcro del festival che poi si è sviluppato e consolidato negli anni seguenti. Presentatrice delle serate la cantautrice Roberta Giallo.

Onda Rosa Indipendente è organizzato dall’Associazione Rumore di Fondo con il supporto della Regione Emilia-Romagna e la collaborazione di Materiali Musicali, l’Altoparlante, il Comune di Faenza e il Comune di Modigliana.