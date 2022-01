Omicron ormai nel 100% dei nuovi casi. Ma la Romagna potrebbe aver raggiunto il plateau | VIDEO

La variante Omicron rappresenta la totalità dei casi in Romagna. Meno di un mese e la nuova variante del Coronavirus si è diffusa completamente nel territorio. Ad oggi, nei tamponi di controllo effettuati dall’azienda sanitaria, non vi è più traccia della variante Delta, che a sua volta aveva spodestato la variante Alpha. Ravenna (3.287 casi), secondo i dati raccolti da Gimbe, risulta essere ancora la quarta provincia in Italia per numero di casi. Eppure, forse il peggio potrebbe essere alle spalle. Questa settimana infatti sono stati eseguiti 89.505 tamponi registrando 37.181 nuovi casi positivi. Dopo 4 settimane di aumento costante, però, per la seconda settimana consecutiva si registra una stabilità dei nuovi casi. Ad inizio mese erano 39.243. Il territorio romagnolo sembra quindi essere entrato nella fase di plateau dopo aver raggiunto il picco di contagi e a febbraio la situazione potrebbe quindi migliorare.