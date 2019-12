Omicidio Rocco Desiante: Palade riconosciuto colpevole. Condanna a 23 anni

L’estremo tentativo di discolparsi dall’accusa dell’aver ucciso Rocco Desiante non è stato accolto dalla giuria. Costantin Palade è stato condannato a 23 anni nel processo di primo grado per la morte di Rocco Desiante, il pizzaiolo di 43 anni, di origini pugliesi, ucciso in un appartamento a Castiglione in un sanguinoso pestaggio

La sentenza al termine del processo è arrivata puntuale lunedì pomeriggio dopo oltre cinque ore di camera di consiglio. La Procura di Ravenna aveva chiesto per l’imputato l’ergastolo.