Omicidio Pamela Genini: sequestrati diversi coltelli e pistole scacciacani a casa di Soncin

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin, il 52enne di Cervia arrestato per la morte di Pamela Genini, interrogato nella mattinata dal giudice per le indagini preliminari di Milano. Nel frattempo, a Cervia, gli investigatori hanno sequestrato una decina di coltelli, anche a serramanico, simili a quello utilizzato per pugnalare la ragazza. In casa sono state trovate anche quattro pistole scacciacani. Sequestrato anche un mazzo di chiavi. Da capire se si tratta di una copia delle chiavi di casa di Pamela Genini. L’ex fidanzato della donna ha invece rivelato alla stampa che Pamela aveva in mente di fuggire all’estero per allontanarsi da Gianluca Soncin. La relazione fra i due viene descritta caratterizzata da violenze da parte dell’uomo, botte, schiaffi, poi appostamenti, minacce e isolamento dalle amicizie.