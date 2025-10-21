Omicidio Pamela Genini: iniziate le audizioni dei testimoni. Verifiche anche sull’aggressione avvenuta a Cervia

Sono iniziate martedì mattina in Procura a Milano le audizioni dei testimoni per l’omicidio di Pamela Genini. Inquirenti e investigatori hanno iniziato a raccogliere le deposizioni partendo dai vicini di casa della ragazza che la sera del 14 ottobre hanno assistito all’aggressione da parte di Gianluca Soncin. Nel pomeriggio è previsto l’incontro con l’ex fidanzato, diventato poi confidente di Pamela, che nei giorni scorsi ha fornito diversi dettagli della relazione violenta nella quale era precipitata la 29enne. Nei prossimi giorni saranno ascoltati gli amici ed altre persone per ricostruire più dettagliatamente il rapporto fra i due fidanzati. I magistrati puntano a far luce anche sull’aggressione avvenuta a Cervia il 4 settembre 2024, divenuta pubblica nei giorni scorsi a causa del referto redatto dall’ospedale di Seriate