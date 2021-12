Omicidio Ilenia, il racconto delle amiche: i progetti di matrimonio e la paura di non arrivare viva al 26 febbraio | VIDEO

Nuova udienza al processo per la morte di Ilenia Fabbri. In aula le amiche di Ilenia hanno ricostruito l’ultimo periodo di vita della donna uccisa lo scorso 6 febbraio. Racconti già più volte esposti durante i diversi appuntamenti organizzati per ricordare Ilenia. Questa volta ad ascoltarli in aula era presente però anche l’ex marito Claudio Nanni, accusato di aver assoldato Pierluigi Barbieri, oggi invece assente, per ucciderla.

Sulle minacce e sulla nuova vita di Ilenia insieme al nuovo compagno Stefano Tabanelli si sono voluti focalizzare gli avvocati delle parti civili. Le amiche sono quindi tornate a parlare della volontà di Ilenia di volersi ricostruire una nuova vita.