Omicidio Ilenia Fabbri, dura requisitoria dell’accusa: “Arianna e Ilenia erano il nulla per Claudio Nanni” | VIDEO

Arianna e Ilenia erano il nulla per Claudio Nanni. Dura requisitoria del sostituto procuratore Angela Scorza nel processo per l’omicidio di Ilenia Fabbri, uccisa il 6 febbraio del 2021 nella sua abitazione di via Corbara a Faenza. Il processo di primo grado è alle sue battute finali. Il 28 febbraio sono attese le requisitorie degli avvocati difensori di Claudio Nanni, accusato di essere il mandante dell’omicidio, e Pierluigi Barbieri, sicario reoconfesso.

Angela Scorza ricostruisce tutta l’ipotesi accusatoria a carico dei due imputati. Secondo la Procura il movente di Nanni sarebbe esclusivamente economico, prova sarebbe anche la decisione di non accettare immediatamente l’eredità del defunto padre per evitare di doverne condividere una parte con l’ex moglie. Prima di cancellare fisicamente Ilenia Fabbri, secondo l’accusa, Claudio Nanni ha tentato di cancellarla psicologicamente, con insulti e minacce, ed economicamente, lasciandola progressivamente senza soldi, con solo un assegno di mantenimento da 300 euro