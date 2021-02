Omicidio Faenza: interrogatori in corso in Commissariato

È un quadro ancora molto confuso quello attorno all’omicidio di Ilenia Fabbri, 46enne trovata senza vita, con una ferita alla gola, nella mattinata di sabato a Faenza, in via Corbara, traversa di via Testi, in un condominio di recente edificazione. Fino a poco prima dell’omicidio, la donna era in compagnia della figlia e di un’amica della ragazza. Tutte e tre avevano dormito nell’abitazione di via Corbara, poi, intorno le 5, la figlia era partita insieme al padre per un viaggio. L’uomo, che da tempo non abitava più con la famiglia, era passato a prendere la figlia ed erano già lungo la strada per Milano quando sono stati raggiunti dalla chiamata dell’amica della ragazza.