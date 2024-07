Scarcerazione per Antonio Iadicicco, l’uomo di 62 anni accusato dell’omicidio di Christian Battaglia. Ad ottobre dovrebbe iniziare il processo.

La notizia appare nel Corriere di Romagna oggi in edicola. Iadicicco accoltellò Battaglia il 20 settembre dello scorso anno, al termine di una lite avvenuta all’interno di un appartamento di via Cura. Il diverbio fra i due era iniziato precedentemente in piazza Baracca.

In attesa del confronto in aula, il tribunale del riesame di Ravenna ha disposto la scarcerazione per l’imputato, come richiesto dal suo legale difensore, l’avvocato Francesco Furnari. Iadicicco, dopo alcuni mesi trascorsi in carcere, era agli arresti domiciliari.