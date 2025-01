Un anno e quattro mesi a Mario Iadicicco, che il 20 settembre del 2023 ha ucciso in via Cura il 47enne Christian Battaglia, al termine di una lunga lite, iniziata qualche ora prima in piazza Baracca.

La notizia appare su Il Resto del Carlino oggi in edicola.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, durante la prima lite che aveva coinvolto Iadicicco, Battaglia e un altro uomo, in piazza Baracca, era stato necessario l’intervento della Polizia per sedare gli animi.

Qualche tempo dopo, però, Battaglia si è presentato in via Cura, all’abitazione di Iadicicco, per riprendere il diverbio. Una discussione violenta, durante la quale Iadicicco ha accoltellato Battaglia. La vittima era riuscita ad uscire di casa dopo essere stato mortalmente ferito, ma poco dopo è caduto a terra e al loro arrivo gli operatori del 118 non hanno potuto fare niente per salvarlo.

Ora Iadicicco è stato condannato per eccesso di legittima difesa. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a due anni.