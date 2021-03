Omicidio di Ilenia, l’assassino: “Non doveva uscire di casa viva”. L’ex marito: “Doveva farle paura”

“Ilenia non sarebbe dovuta uscire di casa viva” sarebbe questa una delle frasi pronunciate da Pierluigi Barbieri che inchiodano l’ex marito Claudio Nanni alle sue responsabilità. Nei due interrogatori tenutisi ieri in tribunale a Ravenna di fronte al giudice per le indagini preliminari Corrado Schiaretti, Nanni e il complice Barbieri hanno fornito due brevi ricostruzioni contraddittorie l’una con l’altra. L’ex marito ha sostenuto di aver ingaggiato l’amico per spaventare Ilenia. L’assassino ha invece ammesso che l’obiettivo era uccidere la donna. Entrambi hanno concordato sul movente economico. Al giudice, Nanni avrebbe spiegato di considerare l’atteggiamento della moglie una sorta di accanimento nei suoi confronti. Da qui l’idea di spaventarla, per far cessare le richieste economiche.