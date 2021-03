Omicidio di Ilenia: già a gennaio Barbieri tentò di introdursi in casa ?

Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri avrebbero tentato già a fine gennaio di uccidere Ilenia Fabbri. Sarebbe emersa un’indiscrezione importante in queste ore, diffusa da una nota trasmissione televisiva di Mediaset. Già a fine gennaio fu fatto un tentativo per introdursi all’interno dell’abitazione di via Corbara. A bloccare però il tentativo furono proprio quei chiavistelli che Ilenia era solita chiudere per la notte. Chiavistelli per i quali Claudio Nanni non aveva una copia delle chiavi. Ed ecco che quindi il viaggio per comprare l’auto e l’uscita di casa di Arianna acquistano una ulteriore rilevanza all’interno del quadro accusatorio della procura della Repubblica di Ravenna.