Omicidio di Ilenia Fabbri: nuovo lungo interrogatorio per Pierluigi Barbieri

Pierluigi Barbieri è di nuovo davanti ai magistrati per un secondo interrogatorio dopo la confessione rilasciata di fronte al giudice per le indagini preliminari Corrado Schiaretti, quando ha confessato di aver commesso l’omicidio di Ilenia Fabbri accusando l’ex marito della donna Claudio Nanni di averlo ingaggiato per ucciderla. Un interrogatorio lungo, in questura, iniziato poco dopo le 10 e proseguito praticamente per tutta la mattinata. Son diversi gli aspetti infatti che Barbieri deve chiarire nella propria versione, discordante con quella di Nanni, che invece ha affermato di aver assoldato il complice solo per fare paura all’ex consorte e di aver versato per questo compito 2 mila euro. 20 mila euro e un’auto invece la somma che Barbieri ha dichiarato alla base dell’accordo fra i due amici