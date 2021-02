Su disposizione della Procura di Ravenna, Claudio Nanni, ex marito di Ilenia Fabbri, la donna trovata morta sabato scorso nella sua casa a Faenza, è stato indagato per omicidio pluriaggravato in concorso con sconosciuto. In queste ore la Polizia ha svolto inoltre delle perquisizioni sia nell’abitazione dell’uomo che presso l’auto-officina dove lavorava, situata sempre a Faenza. Sul posto, oltre alla Polizia scientifica, era presente anche Claudio Cagnini, capo della Squadra Mobile della Polizia di Stato a Ravenna, che non ha voluto per il momento rilasciare dichiarazioni.

Seguiranno maggiori informazioni