Omicidio di Ilenia Fabbri, le immagini dell’arresto dell’ex marito e del presunto complice: “Un picchiatore seriale”

In un video diffuso dalla Polizia di Stato le immagini degli arresti avvenuti nel corso della notte e all’alba di Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri. I due sono stati raggiunti dalle volanti nelle rispettive abitazioni a Faenza e a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia.

L’ex marito di Ilenia Fabbri è accusato di aver ingaggiato Pierluigi Barbieri per uccidere la donna. Secondo gli inquirenti il piano sarebbe stato ideato a partire da questa estate, quando Barbieri venne scarcerato dopo aver commesso un’aggressione nei confronti di una persona con disabilità. I due uomini già da tempo si conoscevano: in comune avevano una passione per le moto.

Nel video diffuso dalla Polizia è possibile riconoscere la stazza importante di Barbieri, corrispondente alla descrizione fornita dall’unica testimone dell’omicidio, l’amica della figlia di Ilenia Fabbri. Durante la conferenza stampa in Questura, i magistrati e i dirigenti di Polizia hanno definito Pierluigi Barbieri un “picchiatore seriale”.

Negli ultimi giorni, quando era emersa la notizia che gli investigatori erano riusciti a costruire che diverse settimane fa l’ex marito aveva fatto una copia di una chiave simile a quella per accedere all’abitazione di Ilenia Fabbri, Claudio Nanni si sarebbe difeso con alcuni giornalisti sostenendo che la sua copia delle chiavi gli era stata rubata da tempo.