Omicidio di Felice Orlando: chiesta l’archiviazione delle indagini

Chiesta dalla Procura di Ravenna l’archiviazione delle indagini per l’omicidio di Felice Orlando, il 49enne di Castel Bolognese, ucciso il 29 ottobre 2022. Il corpo fu ritrovato la mattina seguente in un campo in via Cupa, poco lontano dall’abitazione dove l’uomo viveva con la famiglia.

A dare notizia della richiesta di archiviazione sono Il Resto del Carlino e il Corriere di Romagna. Le indagini dei carabinieri non sono mai riuscite a risalire al responsabile dell’assassinio. Due le persone indagate, ma nessun elemento è mai risultato chiave a formalizzare un’accusa.