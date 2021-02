Omicidio a Faenza: al momento al vaglio degli inquirenti tutte le ipotesi

Una violenta lite, che ha svegliato alcuni vicini, alle prime luci del giorno. Poi l’omicidio. È questo il primo sommario quadro dell’omicidio avvenuto nella mattinata di sabato a Faenza, in via Corbara, all’interno del quale stanno cercando di far chiarezza gli inquirenti. Nell’abitazione dove si è consumata la tragedia gli agenti di Polizia del Commissariato di Faenza e la Polizia Scientifica. A coordinare le indagini sul posto il procuratore Daniele Barberini, facente funzione del procuratore capo dopo il trasferimento di Alessandro Mancini, e il sostituto procuratore Angela Scorza.

La vittima, Ilenia Fabbri, di 46 anni, era molto conosciuta nel quartiere e nel mondo sportivo faentino.