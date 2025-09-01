Lunedì 8 settembre 2025 Faenza celebrerà la sezione faentina del Comitato di Liberazione Nazionale con un momento di ricordo e riflessione presso il Monumento a loro dedicato, situato nel Parco Costante Pirazzini, nell’area verde tra via Bertoni e via Firenze (incrocio semaforico).

Per riassumere brevemente la storia della sezione manfreda, il CLN di Faenza si costituì nell’estate del 1940 quale organismo di coordinamento dei partiti che si ponevano contro il fascismo; la prima sede venne in un locale dello storico Albergo Vittoria, nell’attuale corso Garibaldi e, dopo l’8 settembre 1943, giorno della firma dell’armistizio dell’Italia nei confronti delle truppe alleate, presso la “Fabbrica della Penna” di proprietà del socialista Guglielmo Guerrini, lungo la strada per Firenze. Nato in clandestinità, il Comitato ebbe il compito di organizzare e dirigere la lotta di liberazione, mantenendo i collegamenti tra le diverse forze politiche antifasciste e assumendo, con l’avvicinarsi della fine della guerra, anche funzioni di amministrazione civile in attesa della rinascita democratica.

Anche a Faenza il CLN rappresentò un’importante esperienza di unità, nella quale si riconobbero personalità provenienti da differenti orientamenti politici: i socialisti Silvio Mantellini e Alfredo Morini; i repubblicani Bruno Nediani e Antonio Piani; i cattolici Alberto Buda e Giuseppe Bertoni; l’azionista Armando Dejana e i comunisti Costante Pirazzini, Ugo Zannoni e Bruno Bandini, quest’ultimo assassinato il 6 ottobre 1944 nella zona di Tebano.

Il CLN di Faenza fu dunque non solo un centro di resistenza e di guida politica durante gli anni bui dell’occupazione, ma anche il luogo nel quale maturarono i princìpi e i protagonisti della futura democrazia cittadina.

Il programma della mattinata, alla quale è invitata la cittadinanza per rinnovare la memoria e rendere omaggio a quanti contribuirono alla liberazione e alla rinascita democratica del Paese, prevede, alle ore 10.00, la deposizione di una corona d’alloro al Monumento al CLN (parco Costante Pirazzini); a seguire il saluto e un intervento del sindaco, Massimo Isola.