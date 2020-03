Omaggio a Dante con un docu film su Ravenna dal respiro internazionale

Un video documentario per presentare l’identità dantesca della città di Ravenna: è quello che hanno realizzato Giacomo Banchelli e Vitaliana Pantini, scrivendo e dirigendo “Itinerari danteschi a Ravenna. Antichi luoghi, nuove emozioni”, ispirati liberamente da un libro pubblicato nel 2012 dal Comune di Ravenna. Basiliche, battisteri, mausolei e ambienti meno esplorati si susseguono in 20 minuti di narrazione in 11 capitoli per omaggiare il Sommo Poeta in previsione dei 700 anni della morte ma anche per la diffusione dell’importanza storica di Ravenna. Dal 6 marzo i trailer in italiano e in inglese saranno disponibili su un sito dedicato