Oltre un centinaio le persone al pranzo della vigilia alla mensa di Santa Teresa

Oltre un centinaio di persone al pranzo della vigilia organizzato dalla Caritas nella mensa di Santa Teresa in via de Gasperi. Tanti i volontari radunatisi per prestare servizio in cucina o ai tavoli. L’appuntamento negli ultimi due anni era stato annullato per colpa della pandemia. Oggi è rivolto agli ospiti delle strutture di Santa Teresa a favore delle persone con fragilità.

Il menù è stato ideato pensando a tutte le esigenze: antipasto con crostino di pesce spada e mele, pasta alla Norma, tortellacci burro, salvia e olive, spezzatino di vitello, caponata, verdure fresche, pandoro.