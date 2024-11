E’ andata in archivio con il successo dell’Accademia dello Sport di Torino, la 18ª edizione di “Oltre la Siepe”, il torneo di pallavolo per atleti con disabilità intellettivo-relazionali organizzato dal Comitato territoriale CSI Ravenna. Nello scorso weekend nelle palestre della scuola elementare Moretti di Punta Marina e della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri di Lido Adriano. Si sono affrontate dieci formazioni, provenienti da sei regioni italiane e otto province.

In finale l’Accademia dello Sport ha battuto Obiettivo Uomo di Napoli, riscattando così la finale persa l’anno scorso contro Roma 81, questa volta assente. Il podio si completa con il terzo posto della Coop Gruppo Gamma di Cremona.

Quarta piazza per la SO Sport Alpha coop, che ha portato a casa il premio per il miglior giocatore della manifestazione, assegnato a Francesco Cesaretti. Quinto posto per l’Oratorio Murialdo di Ravenna, team composto da atleti di diverse fasce d’età, che, guidati dall’allenatrice Virginia Rotondo, si allenano nella palestra della Parrocchia di San Paolo.

Completano la classifica finale nell’ordine Gasp Morbegno, SO Sport Urbino, Pontevico, Libertà e Coraggio Torino e Prometeo Monteverde Roma.

Per la sesta volta l’evento assegnava anche il titolo italiano CSI-FISDIR (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali), dopo la collaborazione che i due enti hanno avviato nel 2017 e poi consolidato negli anni.

Altri due riconoscimenti sono andati a Ramona Ravelli, del Gasp Morbegno, come miglior giocatrice mentre a Giovanna Taverna, allenatrice dell’Asd Libertà e Coraggio, è stato attribuito il Premio Fair play allenatore.

Al termine, sono state effettuate le premiazioni a Punta Marina, dove poi la Pro loco ha offerto il pranzo a tutte le squadre partecipanti, ai loro accompagnatori e allo staff dell’organizzazione.