Oltre cento artisti da tutto il mondo per la Biennale del Mosaico

Oltre 100 artisti provenienti da 20 diversi Paesi. Dall’8 ottobre al 27 novembre il mosaico sarà al centro della quotidianità ravennate. La settima edizione della Biennale di Mosaico Contemporaneo ospiterà a Ravenna, e non solo, 50 mostre ed eventi, insieme ad una serie di incontri e convegni. I più importanti riguarderanno l’Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei, che torna in città dopo 22 anni, e le città del mosaico che si ritroveranno al Mar. Sarà però una Biennale che si diffonderà nel territorio: a Bologna, Riccione, Mesola e anche Faenza, dove il mosaico entrerà in relazione con i musei della città e la ceramica.

In occasione della Biennale, a fine ottobre, il Mar inoltre presenterà il nuovo riallestimento della collezione di mosaico contemporaneo che coinvolgerà il quadriportico e tutto il piano terra del museo