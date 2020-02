Non solo una croce uncinata, una svastica, disegnata e rimossa in breve tempo al Sacrario dei Caduti della Brigata Cremona a Camerlona nei giorni scorsi, ma anche una croce celtica, simbolo storicamente adottato da movimenti di destra, è stata raffigurata accanto al cancello dei locali dell’associazione Amici Mato Grosso di Savarna (ex-asilo parrocchiale Via Savarna, 152), nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 febbraio. Non si comprende chiaramente il nesso causale tra i due luoghi e se l’autore del gesto possa essere lo stesso. I soci dell’associazione hanno fatto presente l’episodio alle forze dell’ordine.