250 espositori a Faenza per la grande mostra mercato internazionale della ceramica. Ma il programma di Argillà è ricco di molte altre iniziative. Sono una settantina gli eventi che compongono il programma ufficiale del lungo fine settimana. Incontri, attività formative dedicate alla tecnica raku, laboratori per adulti e per bambini, incentrati sulla lavorazione della ceramica e sulla decorazione, musica, performance, installazioni open studio, scuole e musei aperti e le tante mostre ufficiali