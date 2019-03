Si è svolta per il terzo anno a Faenza la 3° prova federale interregionale riservata alle categorie under 14 sia maschili che femminili del Gran Premio Giovanissimi, di spada, fioretto e sciabola, che ha visto sfidarsi all’interno del Palazzetto “ Palacattani” oltre 760 giovani schermidori dai 10 ai 14 anni, provenienti da tutto il nord-est dell’ Italia, sulle 24 pedane da scherma allestite per l’occasione.

21 gli atleti del Circolo Ravennate della Spada schierati sulle pedane allestite al PalaCattani. L’oro, per la società giallorossa, arriva da Anna Casamenti, categoria giovanissime, a conclusione di una competizione che la vede protagonista già dalla fase a gironi, insieme alle gemella Alice, che dovrà fermarsi nel tabellone degli ottavi di finale. Elena Antonucci, categoria Bambine, raggiunge il terzo gradino del podio fermata per l’accesso alla finale dalla vincitrice della gara;

“Nella gare di spada, hanno partecipato anche 18 giovani schermidori del nostro Circolo Scherma G.Placci di Faenza, ottenendo ottimi piazzamenti” spiega la presidente del circolo manfredo Benedetta Palombi.

La Federazione Italiana Scherma ha riposto grande fiducia nella nostra società, confermandoci l’organizzazione di questa gara, che ha visto incrementare il numero di iscritti.

I numerosi complimenti ricevuti per l’organizzazione ci confermano che tale fiducia è stata ampiamente ripagata.

Presenti all’inizio delle giornate di gara, con gli atleti schierati alla bandiera per ascoltare l’Inno Nazionale, anche l’Assessore all’associazionismo e volontariato Andrea Luccaroni e l’Assessore allo sport Claudia Zivieri, che hanno portato l’augurio delle istituzioni della città per una competizione all’insegna dell’amicizia e del fair play.

Durante le giornate di gara hanno presenziato in rappresentanza della Federazione Italiana Scherma il Consigliere Nazionale Alberto Ancarani, il Consigliere Nazionale Salvatore Lauria, il Presidente del Comitato Regionale Daniele Delfino e il Presidente del Comitato regionale Veneto Guido di Guida.

Ad alcune delle 18 premiazione oltre alla autorità cittadine e federali, hanno presenziato il Presidente del Panathlon club Faenza Daniele Piolanti, unitamente ad alcuni consiglieri dell’associazione faentina.

Una delle caratteristiche che ha contraddistinto questa gara, ancora una volta è stato il momento delle premiazioni: le coppe sono state realizzate in ceramica, ideate, create e personalizzate per l’occasione da una bottega ceramica locale.

I primi 8 classificati di ogni categoria sono tornati a casa conservando oltre al bel ricordo della gara, anche un ricordo tangibile della nostra città, confermando quel legame tra sport e arte che da sempre contraddistingue le nostre iniziative.

A tal proposito, abbiamo stipulato anche una convenzione con il Museo Internazionale delle Ceramiche, per dare la possibilità ai nostri ospiti di visitare il MIC a tariffa agevolata.

Grazie ai nostri sforzi e alla generosità degli sponsor, abbiamo offerto tutti gli oltre 760 giovani atleti un pacco gara contenente un succo di frutta, frutta secca, una merendina e un graditissimo lecca lecca, oltre ad alcuni campioni di prodotti cosmetici per le mamme e i papà

Trattandosi di una gara di calendario Federale, in cui gli atleti acquisiscono punteggi per i campionati italiani, i giovani schermidori sono venuti a Faenza accompagnati da istruttori, tecnici, familiari e amici, creando un notevole indotto per la nostra città. Abbiamo stimato infatti un’affluenza di oltre 3.000 persone, il 20 % in più rispetto allo scorso anno. Questo a conferma che la nostra organizzazione ha funzionato nel migliore dei modi.

Le regioni coinvolte, oltre all’Emilia Romagna, sono Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e le convenzioni stipulate con Hotel e Agriturismi, ci hanno confermato che hanno alloggiato nella nostra città oltre 600 persone, anche in questo caso con un incremento del +20%

Le competizioni si sono susseguite per le due intere giornate e tutto è andato per il meglio, grazie anche alla nostra buona organizzazione unita ad una ottima direzione di Torneo che ha gestito al meglio i 25 giudici di gara e ad una assistenza medica sempre presente ed efficiente.

Inoltre, abbiamo verificato un buon numero di spettatori locali, principalmente bambini accompagnati dai genitori, che sono venuti ad assistere alla gara incuriositi dalla promozione che abbiamo fatto. Sono infatti stati distribuiti circa 3.000 volantini in tutte le scuole Primarie della città, ed altrettanti sono stati distribuiti in luoghi strategici.

Sono state per noi del Circolo Scherma G.Placci settimane intense che hanno coinvolto nell’organizzazione tutto lo staff tecnico, tutti i ragazzi ed i loro genitori, ma allo stesso tempo sono state giornate ricche e di emozioni e di soddisfazioni che ci hanno ampiamente ripagato per l’impegno.

I complimenti ricevuti e i sorrisi orgogliosi e soddisfatti degli oltre 760 giovani partecipanti ci danno il giusto spirito per proseguire con la passione e l’entusiasmo che quotidianamente cerchiamo di trasmettere ai nostri piccoli schermidori, per continuare a crescere insieme a loro”.