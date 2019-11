Oltre 7 mila visitatori e lunghe code nella giornata di domenica: chiude il Brick Festival

Oltre 7 mila visitatori, code di un’ora e mezzo la domenica pomeriggio per entrare. Così si è conclusa l’edizione 2019 di Ravenna Brick Festival, “Mattoncini al Museo” la manifestazione ideata quest’anno al MAr da Romagna LUG e inserita el programma della VI edizione di RavennaMosaico 2019 Biennale di Mosaico Contemporaneo. Tanti bambini e ragazzi, molte famiglie e giovani coppie hanno affollato il piano terra del MAR per ammirare i diorami realizzati dagli costruttori Lego e le opere d’arte realizzate con i mattoncini da Riccardo Zangelmi, in esposizione con la mostra Forever Young, e da Luca Petraglia, presente con le riproduzioni di San Vitale, dell’estasi di Santa Teresa, del campanile di Giotto e della Torre di Pisa.