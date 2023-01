Grande partecipazione ai focus di aggiornamento tecnico-fiscale promossi da Coldiretti Ravenna aperti a tutti gli imprenditori agricoli al fine di illustrare nel dettaglio le novità della Finanziaria in agricoltura, i nuovi bandi PSR e la ‘nuova PAC’.

Agli incontri, svoltisi a Faenza, Lugo e Ravenna, hanno partecipato complessivamente oltre 650 imprese agricole associate: “Una grande adesione – commenta il Presidente di Coldiretti Ravenna, Nicola Dalmonte – che oltre ad evidenziare l’interesse per l’attività di formazione e informazione promossa da Coldiretti, dimostra l’attaccamento dei soci all’Organizzazione. Il risultato – prosegue – ci spinge ad implementare ulteriormente queste occasioni di confronto che proseguiranno nelle prossime settimane, con focus specifici su nuovi temi di sicuro interesse per le imprese, in programma nel comprensorio faentino e a Russi”.

“Gli incontri appena conclusi – aggiunge il Direttore di Coldiretti Ravenna, Assuero Zampini – sono stati l’occasione per rafforzare e ribadire l’importanza della nostra battaglia contro la minaccia del cibo sintetico con la convinta e totalitaria adesione dei partecipanti che ne comprendono bene il rischio non solo per le produzioni di qualità, ma anche per la società tutta e per i consumatori. Spiace – conclude il Direttore – che a differenza di imprese e cittadini, su questo tema alcune amministrazioni locali ancora tentennino senza prendere una posizione ferma e muovendosi purtroppo con un tatticismo che non lascia ben sperare i consumatori”.