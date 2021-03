Oltre 568 mila euro per le aree appenniniche per viabilità, manutenzione strade e altri progetti

Poco più di 568 (568.451) mila euro per le comunità montane della Romagna Faentina per progetti nei settori più importanti, a partire da viabilità e manutenzione strade. La somma rientra all’interno del fondo regionale per la montagna e le aree collinari per il triennio 2021-2023; complessivamente 15 milioni di euro. L’obiettivo è di ridurre gli squilibri territoriali, acuiti durante il periodo di pandemia, e di conseguenza contrastare l’abbandono e lo spopolamento dei piccoli centri abitati. Sono investimenti che vanno ad aggiungersi al taglio dell’Irap, al potenziamento della rete telefonica mobile, alla banda ultralarga e al bando per giovani coppie per l’acquisto della casa. Ora la palla passa ai Comuni che avranno tempo fino al 14 maggio per presentare all Regione i propri programmi triennali di investimento in base ai fondi.