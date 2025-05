Cresce l’attesa per la 50esima edizione della 100 km del Passatore che si terrà sabato 24 e domenica 25 maggio con partenza alle 15 dal Duomo di Firenze e arrivo in Piazza del Popolo a Faenza.

Anche quest’anno il recordman della 100 km del Passatore, Giorgio Calcaterra, sarà direttore di gara.

Il numero preciso di runner iscritti alla “Cento” è di 3586. Tra questi si contano 730 concorrenti emiliano-romagnoli (di cui circa 200 faentini), 462 toscani (dei quali 74 fiorentini), 704 donne, 1568 esordienti e oltre 110 atleti provenienti da 38 nazioni straniere. Alla Cento numero 50, tra i favoriti troviamo David Colgan (1° alla 6 ore della Maremma, 2° alla Cento del 2024), Manuel Duarte Oliveira (6° al ‘Passatore’ 2024 e vincitore della Boa Vista Ultra Marathon 2023) e Luigi Pecora (4 Cento consecutive dal 2016 al 2019 e 7° lo scorso anno). Il vincitore della 50 km Aspettando il Passatore, Matteo Lucchese, risulta iscritto ma molto probabilmente non prenderà parte alla gara per motivi di salute. In ambito femminile Federica Moroni cercherà di difendere la corona dopo il successo del 2024. A contendersi il primato femminile tra le runner troviamo la statunitense Camille Herron e Ilaria Bergaglio (2^ alla 6 Ore di Pistoia ‘24).

Il “Passatore” 2025 è promosso ed organizzato dall’associazione faentina 100 km del Passatore insieme al supporto del gruppo sportivo. Fondamentale il sostegno di Uoei, Admo, Csen e Cai, Consorzio Vini di Romagna, dei Comuni di Faenza, Firenze, Fiesole, Borgo San Lorenzo, Marradi e Brisighella, della Regione Emilia-Romagna e Toscana, della Provincia di Ravenna e della Città Metropolitana di Firenze. La Cento 2025 è resa possibile anche da Faenza C’entro e Unione Romagna Faentina.

La 50esima “Cento” è resa possibile anche grazie agli sponsor BCC Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, Consorzio Vini di Romagna, il Resto del Carlino, Coop Alleanza 3.0, Kiron, Frullà (Natura Nuova), Moreno, Hera, Assicofra, Gemos, Caviro, Gran Frutta Zani, Zurich, Betti Srl, Dole, Orva, Deco, Gruppo Erbacci, Fonderia Morini, Conserve Italia, Eurocompany e molti altri.

Alcune curiosità:

I team più numerosi iscritti alla 50^ 100 km del Passatore sono il LBM Sport Team (Roma) e Leopodistica (Faenza).

i premi (piatti di ceramica) per i primi atleti che transiteranno alla Colla di Casaglia e arriveranno a Faenza sono offerti dall’Uoei, tra le realtà artefici della nascita della 100 km del Passatore.

La prima donna che transiterà a Fiesole terminando la gara riceverà un premio dalla Misericordia di Fiesole in memoria di Simone Torrini.

Pro Loco Faenza informa che le visite guidate al Teatro Masini, solitamente organizzate al sabato mattina, il 24 maggio saranno gratuite invece che a pagamento.

Dalle 10,30 alle 12,30.

Si ricorda il treno Faenza-Firenze via Bologna. Il treno parte da Faenza alle 9,15 e arriva a Firenze Santa Maria Novella alle 11,05 con unica fermata intermedia Bologna Centrale (9,44-9,54) per motivi tecnici. Sarà visibile nei sistemi di vendita di Trenitalia e acquistabile come qualunque altro treno a partire da sabato 17 maggio.