Oltre 32 mila firme a sostegno dei medici indagati per i certificati

Aperta il 13 febbraio, la petizione a sostegno dei medici dell’ospedale di Ravenna, indagati nell’ambito della vicenda dei certificati per i migranti, ha superato le 32 mila firme. La cura non è un reato il titolo dell’appello aperto su Change.org. Dopo il sostegno dell’Ordine dei Medici, agli indagati, ora 8, è arrivata anche la solidarietà della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, che ha ribadito come “La patogenicità dei CPR è un dato scientifico, non un’opinione”, e come “Le inidoneità certificate dagli indagati fossero basate su dati clinici”. Secondo la SIMM, le perquisizioni a Ravenna si sono contraddistinte con un modus operandi lesivo della dignità dei medici.