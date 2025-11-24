Oltre 300 bambini hanno decorato un albero di Natale dedicato al riuso e alla sostenibilità

Un albero di Natale alto 8 metri, decorato da 500 palline, realizzate con il materiale della lavorazione di Della Rovere, storica azienda tessile di Longastrino, a metà fra Ravenna e Ferrara, abituata a lavorare con le marche dell’alta moda. Gran parte delle palline sono state decorate da oltre 300 bambini delle scuole primarie del ravennate, che hanno affrontato un percorso legato al riuso e alla sostenibilità. Ad ospitare il grande albero, che presenta alla base un diametro di 4 metri, è la Boutique Gaudenzi in via Diaz, a Ravenna