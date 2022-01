Oltre 30 mila euro raccolti dalla lotteria a favore del Gruppo Disabilità Faenza | VIDEO

Oltre 30 mila euro a favore delle associazioni del Gruppo Disabilità Faenza. Con l’estrazione ospitata nelle sale del Museo Internazionale delle Ceramiche, si è conclusa con successo anche la seconda edizione della lotteria “L’arte di essere unici”, ideata per raccogliere fondi, in tempo natalizio, per finanziare i progetti delle diverse realtà. In palio opere d’arte realizzate da Ivo Sassi, Alfonso Leoni e Angelo Biancini, donate dalle rispettive famiglie. Alla raccolta fondi hanno partecipato, oltre ai cittadini che hanno comprato i biglietti della Lotteria, anche aziende del territorio con alcune donazioni.