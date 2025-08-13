Oltre 3 milioni di euro per restaurare i due chiostri della Biblioteca Manfrediana

3 milioni e 300 mila euro per nuovi spazi alla Biblioteca Manfrediana. Il sindaco Massimo Isola ha confermato sui social network un progetto che da tempo cubava all’interno degli uffici comunali. Mettere in sicurezza e restaurare il chiostro maggiore, sul lato della Chiesa dei Servi, un tempo molto utilizzato, ma da anni interdetto, e rigenerare i locali dove un tempo era custodito l’Archivio di Stato, creando all’interno della torre che ospitava gli antichi documenti, nuovi spazi su tre livelli e, al piano terreno, realizzare la nuova Sala Ragazzi, andata distrutta con l’alluvione.