Oltre 200 persone si sono riunite a Piangipane per ricordare Franco Montanari, affettuosamente conosciuto come “Seti”.

Figura storica dello sport locale, “Seti” era noto per la sua straordinaria capacità di entrare in sintonia con persone di ogni età.

La serata commemorativa si è svolta in un clima festoso e coinvolgente, animata da musica, pizze appena sfornate e birra fresca — proprio come “Seti” avrebbe voluto. Le testimonianze dei presenti hanno raccontato episodi di sport, amicizia e generosità, costruendo un ritratto corale di un uomo che ha saputo unire le diverse generazioni di sportivi del paese.