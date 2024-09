Elena Ugolini si presenta a Ravenna e fa il tutto esaurito. Oltre 200 i cittadini che sono accorsi al Grand Hotel Mattei per ascoltare il suo programma per l’Emilia-Romagna. La candidata sostenuta dal centrodestra, che alle elezioni regionali di novembre sfiderà De Pascale, vuole ‘rimettere la persona al centro’ con un programma articolato in 6 sfide. Dall’educazione alla sanità.