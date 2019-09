Oltre 20 mila presenze per i busker della Croce Rossa. “La fucina dei sogni” andata in scena nell’ultimo weekend ha fatto il pieno di spettatori. Record di pubblico per l’edizione 2019 nata con l’obiettivo di costruire un parco dove tutti i bambini possano giocare. Gli artisti di strada hanno dato vita per due giorni ad un grande spettacolo per famiglie: giocolieri, clown, musicisti, acrobati, tutti molto applauditi da un pubblico divertito