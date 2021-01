Oltre 2 milioni stanziati dal Comune per fronteggiare la crisi: ora sostegno alla Cultura

Sono 2 milioni e 200 mila euro i fondi messi a disposizione dal Comune di Faenza per affrontare la crisi economica dovuta alla pandemia.

I ristori decisi dall’amministrazione manfreda hanno già raggiunto 204 famiglie in stato di fragilità, mentre sono 1082 i nuovi buoni spesa che verranno distribuiti in questi giorni mediante card prepagate. Ci sono poi i diversi aiuti alle attività colpite a vario titolo dalle chiusure. L’ultimo bando, rivolto alle partite Iva, aiuterà 670 fra imprese e professionisti. Poi toccherà al mondo della cultura, il quale verrà sostenuto con un finanziamento a favore di progetti futuri. Agli aiuti comunali si sommano gli aiuti della Regione.