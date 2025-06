Il Centro Sociale Culturale Porta Nova di Russi, in collaborazione con la Compagnia Teatrale “Gli Effimeri”, ha destinato agli alluvionati di Traversara l’incasso della serata benefica del 29 maggio scorso. Nel teatro Comunale di Russi, lo spettacolo “Campanileide” interpretato dalla Compagnia diretta, per l’occasione, da Gianni Parmiani, ha fatto il tutto esaurito, permettendo di raccogliere e devolvere 2.228 euro all’ Associazione Traversara in Fiore.

“Un piccolo contributo di cuore per le famiglie più bisognose. E che questo gesto possa rappresentare una piccola pietra con la quale ricostruire anche soltanto un sorriso di speranza”.