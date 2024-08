Oltre 1800 le irregolarità riscontrate nell’attività di controllo della Guardia Costiera nell’ultimo anno

Sono 36 le navi che nell’arco del 2022 hanno dovuto scontare un fermo amministrativo per gravi carenze strutturali e di equipaggiamenti potenzialmente pericolosi per la sicurezza della navigazione e per la sicurezza ambientale. Carenze anche nella preparazione degli equipaggi e nella loro condizione di vita.

In attesa dell’arrivo dell’Ocean Viking, nei giorni scorsi la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Ravenna ha tracciato un bilancio delle attività condotte nel corso di quasi tutto l’ultimo anno. Sono oltre 1.800 le irregolarità riscontrate nel corso delle attività di controllo.