Grazie alla segnalazione della ravennate Emanuela Cappellari dell’Acer, lo Sportello del Sorriso di via Grado 30 ha ricevuto un’importante donazione da parte di un’azienda: 13.140 uova sode pronte al consumo.

La distribuzione dell’ingente quantitativo, iniziata ieri, ha già portato sollievo a 50 famiglie italiane e straniere in stato di bisogno, e questa mattina ha raggiunto anche il dormitorio Re di Girgenti. La distribuzione proseguirà nei prossimi giorni presso lo Sportello del Sorriso, fino ad esaurimento delle scorte.

«In questo momento storico, in cui purtroppo il tasso di povertà è in crescita anche nel nostro territorio – ha commentato Charles Tchameni Tchienga, presidente di Il Terzo Mondo, l’onlus che gestisce lo Sportello del Sorriso – ben vengano questi gesti di generosità, che riescono almeno a regalare un sorriso, anche se momentaneo, alle famiglie in difficoltà. Occorrono però più risorse per garantire a tutti quel minimo di equità necessario a offrire tre pasti al giorno alle famiglie indigenti».

Il presidente ha infine rivolto un sentito ringraziamento all’azienda per la donazione e ad Emanuela Cappellari per aver reso possibile questa preziosa opportunità di solidarietà.